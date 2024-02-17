Cami tuvaletine giren şahıs kendini yakmak istedi

Niğde’de bir kişi kendini kilitlediği cami tuvaletinde yakmak istedi.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde Merkez Kesikbaş Cami’de meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen K.M.S., kendisini cami tuvaletine kilitleyerek yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis olaya müdahale ederken cami imamı olay yerine gelerek şahsı ikna etti. İmamın konuşarak ikna ettiği şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.