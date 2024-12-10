Carlos Mane: 'Biz iyi bir takımız'

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, uzun bir aradan sonra sahalarında galip geldiklerini için mutlu olduklarını söyleyerek, Biz iyi bir takımız, devamını getireceğiz dedi.

Carlos Mane: 'Biz iyi bir takımız'
Kayseri GündemEditör

Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, uzun bir aradan sonra sahalarında galip geldiklerini için mutlu olduklarını söyleyerek, "Biz iyi bir takımız, devamını getireceğiz" dedi.

Alanyaspor maçının ikinci yarısında Boa Morte’nin asistinde topu ağlarla buluşturan ve galibiyette önemli rol oynayan Carlos Mane, "Galip geldiğimiz için çok mutlu olduk. Uzun zamandır evimizde galip gelecek maçlar oynamıştık ama kazanamamıştık. Alanyaspor karşısında bunu başardık. Biz iyi bir takımız. Bunu devam ettirmeliyiz. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Orada da iyi oynayıp kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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