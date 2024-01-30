'Çarşı Melikgazi' gün sayıyor

Kayseri’ye yeni bir soluk getirecek, Türkiye’de bir ilke imza atan projenin yakında tamamlanacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Çarşı Melikgazi’nin sona yaklaşan çalışmalarını Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte inceledi.

Şehrin yerel ürünleri ile meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satılacağı, içerisinde kreşi, kafeteryası, yöresel tatlarımızın yer alacağı Sofra Melikgazi adı altında bir restoranı bulunan Çarşı Melikgazi’nin tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu; "Çarşı Melikgazi projemizde Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız Tayyar Şahin Bey ve ekip arkadaşlarımız ile çarşımızı inceledik. Çarşı Melikgazi Projesi, Melikgazi bölgesinin en heyecan verici projelerinden biri. Burada sona yaklaştık, yüzde 90 oranında tamamlandı. Artık ahşap kaplamaları da yavaş yavaş bitiyor. İnşallah ferforjeleri ve diğer ufak tefek yapılacak işleri ile birlikte birkaç ay içerisinde burası tamamlanacak. Kayseri’ye renk katacak, çok harika bir mekân olacak. Burası tamamlandığında Kayseri’ye gelen misafirlerin ziyaret noktası olacak. İnşallah Türkiye’deki birçok şehre örnek olarak yayılacağını düşünüyorum. Yakın zamanda Kayserili hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Kayseri’nin her şeyin en güzelini hak ettiğini söyleyen Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı; "Çarşı Melikgazi, Melikgazi Belediyemizin şehrimize kazandıracağı yeni bir cazibe merkezi olacak. Bu proje çok güzel olmuş. Yapılan her şey şehir hayatında bir etki uyandırıyor. Avrupa’daki büyük şehirlerde örneği görülen, 7 gün açık bir semt pazarı ve küçük bir AVM gibi. İnsanların mutfak ihtiyaçları, sebze ve meyve ihtiyaçlarını da karşılayabilecek güzel bir mekân olmuş. Estetik, güzel, keyifli bir mekân. Metal, taş, ahşap karışımı güzel bir hava vermiş. Elit bir mekân olmuş. Mustafa Başkanımızı tebrik ediyorum, estetik zevkini yine burada konuşturmuş. Çünkü artık bir projeye sadece bir fonksiyon yüklemek değil bunu hakikaten beğenilebilir ve insanların gelmekten zevk alacağı bir formata büründürmek de bir maharet. Burası şehir hayatımıza, ticari hayatımıza ve esnaflarımıza da önemli bir katkı sağlayacak. Palancıoğlu Başkanımızı ve Melikgazi çalışanlarını tebrik ediyorum. Ellerine sağlık" diye konuştu.

Kayseri’ye renk katacak proje için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür eden AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise; "Başkanım yine projeci olduğunu konuşturmuş. Allah razı olsun, emekleriniz için teşekkür ederiz. Çok farklı, şık bir mekânı Melikgazi’ye kavuşturduğunuz için de biz de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.