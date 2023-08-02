Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

 Talas İlçesi'nde meydana gelen çatı yangınında vefat eden Seydi Duran Üzen (67) öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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  • 02.08.2023 15:23
  • Güncelleme: 02.08.2023 15:23
Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

Olay, dün saat 16:30 sıralarında Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Çatıda bulunan kaynak makinesinden yangın çıktı. Yangında 5 çocuk babası yağmur oluğu ustası Seydi Duran Üzen yaşamını yitirirken 3 işçi de yaralandı. Vefat eden Seydi Duran Üzen’in cenazesi Mimarsinan Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Fatih TOKİ Serkent Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına yangında hafif yaralanan işçiler ile Üzen’in ailesi ve mahalle sakinleri katıldı.

1ha

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