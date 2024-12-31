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Çaydanlıkla yanındakini darp eden suç makinesi yakalandı

Kayseri'de H.C.C. (18) isimli şahsın çaydanlıkla başka bir şahsı darb ettikten sonra sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda olayı gerçekleştiren ve 43 suç kaydı bulunan H.C.C. yakalandı.

Çaydanlıkla yanındakini darp eden suç makinesi yakalandı

 İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir şahsın çaydanlıkla bir şahsı darp ettiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaşması üzerine çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda bahse konu olayı gerçekleştirerek kendi sosyal medya hesabına yüklediği tespit edilen ve hakkında; hırsızlık, kasten yaralama, yağma, zorla alıkoyma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olmak üzere 43 suç kaydı bulunan H.C.C. (18) isimli şahıs yakalandı.

H.C.C. hakkında kasten yaralama suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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