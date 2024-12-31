Başkan Yalçın'dan Üç Aylar, Regaib Kandili ve Miladi Yıl Mesajı

Başkan Yalçın, mesajında üç ayların özel bir manevi atmosfer sunduğunu belirterek, "Üç ayların gölgesi üzerimize düştü. Bu ayların ilki olan Recep ayına giriyoruz. Manevi atmosferi derinden hissedeceğimiz, en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kıymetli bir zaman dilimi olan bu aylar, kandilleri de içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki olan Regaib Kandilini 2 Ocak Perşembe gecesi idrak edeceğiz," dedi.

Yeni bir miladi yıla girmenin heyecanını da dile getiren Yalçın, Talas Belediyesi olarak 2025 yılında da hemşehrilerine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Yalçın, "Bu vesile ile başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün İslam âleminin üç aylarını ve kandili tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2025 yılının başta Gazze olmak üzere tüm insanlık için barış ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.