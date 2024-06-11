Celal Bayar Anadolu Lisesi'nden Yıl Sonu Resim Sergisi

Celal Bayar Anadolu Lisesi ‘Sene sonu resim sergisi’ açılışı İldem’de bir avm’nin sergi alanında gerçekleştirildi. Sergi açılışına, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, okul müdürü, resim öğretmenleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Bu tür sergilerin öneminden söz eden Celal Bayar Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Metin; “ Gençlerimizin dijital dünyadan uzaklaşıp bu tip çalışmalara girmesi, yeteneklerini sergilemesi bizleri mutlu hissettiriyor ve bunların önünü açıyoruz. Okul dediğimiz sadece binadan, sınıftaki dersten ibaret değildir ders dışı resim, spor ve müzikle ilgili çalışmalar yapıp gençlerimizin boş zamanlarını doldurmaya çalışıyoruz bu da bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Öğrencilerine teşekkürlerini ileten Celal Bayar Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Levent Kocaman; “ Burada öğrencilerimizle beraber yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sergilemek istedik. Bir çok teknikte çalışmamız var yıl boyunca biriktirip sergilemek istedik. Bu sergide 86 tane çalışma var öğrencilerimin emeğine sağlık onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin yapılış amacından söz eden Celal Bayar Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Başak Gürbüz; “Sergimizin amacı öğrencilerimizin 1 yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergilemek onların özgüvenini artırmak, kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlamaktır. Yapılan çalışmaların sergilenmesi onur verici bir şey bu tip çalışmalar sanata verilen önemin daha da artmasını ve öğrencilerin daha değerli hissetmesini sağlamaktadır” ifadelerinde bulundu.

Emeği geçen öğretmenlere teşekkürlerini ileten Öğrenci Bedihanur Tor; “ Bu çalışmayı 1 dönemlik bir süreçte yaptım. Resim yaparken kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum” dedi.

Öğrenci Yağmur Bozkuş da resimlerinde doğa ve hayvan sevgisini işlediğini belirterek resim öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.