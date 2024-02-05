Çelik'ten belediye başkanlarına teşekkür

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçiminde aday olan belediye başkanlarına başarılar dileyerek geçmiş dönemde görev yapan tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu, “Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte görev yapan belediye başkanlarımız Pandemi, ekonomik dalgalanma, deprem, yangın, sel gibi zor şartlarda görev yapmışlardır. 11 ilimizi etkileyen depremin yaralarını sarmaya çalıştıkları gibi hem şehrimize yatırım yapmışlar hem de üyelerimizin sosyal haklarını ve ücretlerini zamanın da ödemişlerdir. Gece gündüz demeden halkın refahı için çalışan tüm belediye başkanlarımıza sendikam, üyelerimiz ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni dönemde aday olan başkanlarıma başarılar diliyorum. Bu dönemde aday olmayan başkanlarımıza da vermiş oldukları emek ve çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.