Cemil Baba, kabri başında anıldı

Talas'ın manevi mimarlarından Cemil Baba olarak bilinen merhum Cemil Kazan, Talas Belediyesi tarafından kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Cemil Baba, kabri başında anıldı
Kayseri GündemEditör

Talas’ın manevi mimarlarından Cemil Baba olarak bilinen merhum Cemil Kazan, Talas Belediyesi tarafından kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Harman Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki adını taşıyan mezarlıkta gerçekleştirilen programda Yasin-i Şerif okundu. Düzenlenen programa Talas Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 6 Kasım 1982 tarihinde vefat eden Cemil Baba için okunan sureyi celilerin ardından dualar edildi. Edilen dualarda okunan Kur’an-ı Kerim’den hasıl olan sevaplar başta peygamber efendimiz olmaz üzere, Cemil Baba ve bütün Müslümanların ruhuna gönderilirken, Filistin de unutulmadı.

Programın sonunda belediye görevlileri tarafından merhum Cemil Baba ruhu için lokum dağıtıldı, gül suyu ikram edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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