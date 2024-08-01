Cemre Ateş, madalyalara ambargo koydu

Trabzon'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. adına yarışan Cemre Ateş, iki stilde altın, 1 stilde ise bronz madalya alarak şampiyonadan üç madalya ile ayrıldı.

Cemre Ateş, madalyalara ambargo koydu
Kayseri GündemEditör

Trabzon’da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Spor A.Ş. adına yarışan Cemre Ateş, iki stilde altın, 1 stilde ise bronz madalya alarak şampiyonadan üç madalya ile ayrıldı.

Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası 29-31 Temmuz tarihleri arasında Trabzon’da düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri Spor A.Ş. adına katılan Cemre Ateş elde ettiği başarılar ile dikkat çekti. Cemre Ateş, 100 metre kelebek stilde Türkiye birinci, 100 metre sırtüstü stilde yine Türkiye birincisi olarak iki altın madalya kazandı.

Ateş, 100 metre kurbağalama stilde ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya alarak madalya sayısını üçe çıkardı. Cemre Ateş, 200 metre Ferdi karışık stilde Türkiye 4.’sü olarak Türkiye S11 kategorisinde en iyi dereceleri elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Cemre Ateş, madalyalara ambargo koydu
İHA
Kayseri Gündem

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