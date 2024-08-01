Harman'dan Mevlana'ya uzanan antika tutkusu

5 yıldır büyük ilgiyle takip edilen ve geçtiğimiz ay ilk kez Mevlana Mahallesi Pazar Yerine taşınan Antika Pazarı, geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkan ve ortamlar sunuyor.

Harman'dan Mevlana'ya uzanan antika tutkusu
Kayseri GündemEditör

5 yıldır büyük ilgiyle takip edilen ve geçtiğimiz ay ilk kez Mevlana Mahallesi Pazar Yerine taşınan Antika Pazarı, geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkan ve ortamlar sunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Kayseri’ye kazandırdığı ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar yerinde sürdürüyor.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan Antika Pazarında halı, kilim ve seccadelerden tesbihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuluyor. Kayseri’den olduğu kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinden antika satıcılarının da ilgi gösterdiği Antika Pazarı, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen Antika Pazarı, 11 Ağustos’ta yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşatacak.

Harman'dan Mevlana'ya uzanan antika tutkusu
Harman'dan Mevlana'ya uzanan antika tutkusu
Harman'dan Mevlana'ya uzanan antika tutkusu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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