CEO Ertekin: 'Satılacak şirketlerimizin gelirleri hazine kasasına girecek'

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, holding bünyesindeki HES Kablo Erciyes Çelik Halat ve Bizim Menkul Değerler’in yanı sıra 5 enerji şirketinin satışa çıktığını belirterek, "Buradan elde edilecek gelirin tamamı hazineye aktarılacak. Yol olacak, hizmet olacak, sağlık ocağı olacak ve hepimizin hizmetine dönecek" dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, İhlas Haber Ajansı’na özel yaptığı açıklamada Türkiye’nin en iyi şirketlerini bünyesinde barındıran bir holding olduklarını söyleyerek, "Erciyes Anadolu Holding olarak Türkiye’nin en iyi şirketlerini bünyesinde barındıran bir holdingiz. İSO 500 listesi açıklandı. Bu listede 6 ayrı şirketimiz var. Ciro rakamlarımız ve karlılıklar gayet iyi. Bunları bu şehrin emeğiyle, iş gücüyle kazandığınız zaman şehre olan vefa borcunuzu da ödemek zorundasınız" dedi.

2013-2016 yılları arasında holdingin çok kötü yönetildiğini aktaran Ertekin, “6 Temmuz 2016 tarihinde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı rahmetli Veli Altınkaya ile birlikte yaptığımız bir basın toplantısında holdingin mali durumu ile ilgili sorulan bir soruya, 2013-2016 yılları arasında 3 yıl holdingin iki şirketinin çok kötü yönetildiğini ifade etmiştim. HES Kablo ve enerji şirketinde yapılan yanlışlıklar nedeniyle holdingin diğer şirketleri de sıkıntı görme noktasına gelmiş. Problemin ne olduğunu tespit edip, çözümünü hızlıca hayata geçirdik. O gün ben bunları size söylerken, HES gibi çok büyük bir işletme yüzde 3-4’lük karla dönmeye çalışıyordu. Bu ticarette mümkün değil. Bugün yüzde 16,5’lara geldi. Şirket o dönemde parasını 145 günde topluyordu, bugün 45 günde tahsilatını sağlıyor. O gün mal gümrüğe gelmeden 1 hafta önce parasını ödüyordu. Bugün fabrikaya girdikten 3 hafta sonra parasını ödüyor. Bütün bunlara bakıldığı zaman daha verimli bir işletme var" diye konuştu.

Erciyes Anadolu Holding’e bağlı şirketlerin TMSF kayyumluğunda çok profesyonelce yönetildiğinin altını çizen Ertekin, "Zaten TMSF bu işi çok iyi biliyor. Bizler de bu işleri yapmak için buralara geldik" dedi.

Holding bünyesinde bulunan şirketlerin satışına ilişkin soruları da yanıtlayan Ertekin, "HES Kablo Erciyes Çelik Halat ve Bizim Menkul Değerler 2 gün önce Resmi Gazete’de ilana çıkmıştı. Dün gece de enerji şirketleri çıktı. 5 tane enerji şirketimiz bir arada satışa çıktı. O gün gündem ettiğim ve ‘iyi yönetilmiyor’ dediğim gruplardan bir tanesi enerji gruplarıydı. Onları da son 5 sene içerisinde toparladığımızı düşünüyorum. Bugün belirli bir yere geldiler. Bizim kayyum olarak atandığımız dönemde güneş enerjisi hiç yoktu. Rüzgarda küçük bir santral vardı. Üzerine 187 megavat yatırım yapıldı. Van’da ve Antalya’da 87,5 megavatlık güneşe ilk yatırımlar yapıldı. Bütün bunlara bakıldığı zaman Türkiye’de ilk 5 araç şarj istasyonu lisansı alan şirketten bir tanesiyiz. Orada da çok yakın zamanda Togg’un şarj istasyonu iş birimiyle iyi bir ortaklık yaptık. Bundan sonra artık Türkiye’de Togg, RHG Enertürk eliyle büyüyecek. Öyle bakıldığında iyi işler yapıldığını söyleyebilirim. Bunların da tabii ki fiyata yansıması olacak. Fiyat önemli çünkü buradan elde edilecek gelirin tamamı hazineye aktarılacak. Yol olacak, hizmet olacak, sağlık ocağı olacak ve hepimizin hizmetine dönecek" şeklinde konuştu.