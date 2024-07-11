CEO Ertekin: “Şirketleri satma kararı, devletin iradesi”

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ERVA Spor Okulları projesi kapsamında, Erciyes Anadolu Holding tarafından Talas ilçesinde Boyçelik ERVA Spor Okulu açılışı gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve diğer protokol üyeleri okulu gezerek öğrenciler ile bir araya geldi.

Boyçelik ERVA Spor Okulu açılışında HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat’ın satış ihalesiyle ilgili konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin “6 Temmuz 2018’de yaptığım bir basın toplantısında, bana şirketin bilançoları ve işletilmesi ile ilgili bir soru sorulmuştu. Demişim ki her siyasiden çok sık duyarız, enkaz devr aldık diye 2013-2016 yılları arasında o zaman ki ismi Boydak Holding çok kötü yönetilmişti. Özellikle 2 şirket çok kötü yönetilmiş. Bir tanesi HES Kablo diğeri enerji şirketleri demiştim. 2013 2016 yıllarında çok kötü yönetilen ve sattığı malın yarısını 145 günde toplayamayan, malını peşin alan yüzde 3 buçuk- 4 EBITDA’yla çalışıp, 300 milyon dolar piyasa değeri olan HES Kablo, bugün malını ve parasını 45 günde toplayan, yüzde 16 EBITDA’yla ile çalışan ve 660 milyon dolardan satışa çıkan bir şirket oldu. Bu şirketler 6 sene içerisinde iyi yönetildi. Bugün bu şirketler satmak ne CEO’nun, ne de başka birisinin vereceği bir karar değil, buraları satmak devletin iradesi. Devlet böyle bir karar aldı, 6 yıl işletti bugün de satıyor. Bizim üzerimize düşen görev en iyi fiyatlarla buraları satıp yeni sahiplerine devretmek. Bununla ilgili olarak da bütün paydaşların yapıyor oldukları yorumlarda buna uygun kararlar alacaklarını ve o şekilde konuşacaklarını umut ediyorum”şeklinde konuştu.