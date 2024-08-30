CEO Ertekin, 'Toplu İş Sözleşmesi için Ekimde sendikalarımızla masaya oturacağız'

Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek olan yeni Toplu İş Sözleşmesi için Ekim ayında sendikalarla birlikte masaya oturacaklarını sosyal medya hesabından duyuran Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “Yapılacak anlaşmayla birlikte mesai arkadaşlarımızı mutlu edecek kararlara sendikalarımızla birlikte alacağız. Vereceğimiz ne varsa lütuf değil ancak alın terlerinin teslimi olabilir. Yılın son 4 ayında mesai arkadaşlarımızın kayıplarını telafi etmek adına önümüzdeki son 4 ayda, ay başına 2500 lira olmak üzere çekler dağıtacağız” dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, holding bünyesindeki çalışanların şartlarının iyileştirilmesi adına, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni Toplu İş Sözleşmesi için ekim ayında sendikalarla masaya oturacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ertekin, yayınlamış olduğu paylaşımda “Kayseri’de en iyi maaşı ve ikramiyeyi biz veriyoruz. Yemek, servis, üniversitede okuyan çocuğu olanlara burs, Ramazan gıda paketleri gibi en iyi yan haklar da bizde. Hep söylediğim gibi imkânlarımız ölçüsünde mesai arkadaşlarımıza ne verebilirsek, vereceğimiz ne varsa lütuf değil ancak alın terlerinin ve haklarının gecikmiş teslimi olabilir. Bu bağlamda 31 Aralık 2024 tarihine kadar verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmiş olsak bile yılın son 4 ayında mesai arkadaşlarımız bir üst vergi dilimine girdikleri ve ortalama 1500-2000 lira gibi fazla vergi ödedikleri için oluşan kayıplarını telafi etmek ve bir nebze rahatlatmak için Erciyes Anadolu Holding’de çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza yönetim kurulu önerisi ve TMSF onayı ile Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarında ay başına 2500 lira toplamda 10.000 lira gıda ve kırtasiye alışverişinde kullanabilecekleri çekler dağıtılacak. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.