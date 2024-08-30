Kuaför ve güzellik merkezleri Pazar günü kapalı kalmaktan muaf tutuldu

Ticaret Bakanlığı; berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerini kapsayan yeni yönetmelikler belirledi. Verilen karara göre, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri Pazar günleri kapalı kalmaktan muaf tutulurken berberlerin ise Pazar günleri kapalı kalmalarına karar verildi.

1 Temmuzda alınan kararda ise belirlenen günlerde kapatılmayan kuaför ve güzellik salonlarına idari işlem uygulanıyordu. Yeni alınan kararla birlikte kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri hangi günler kapalı olacaklarını kendileri belirleyebilecek.