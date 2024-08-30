Kuaför ve güzellik merkezleri Pazar günü kapalı kalmaktan muaf tutuldu
Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri, Pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulacak ve kapalı kalacakları günleri kendileri belirleyebilecek.
Ticaret Bakanlığı; berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerini kapsayan yeni yönetmelikler belirledi. Verilen karara göre, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri Pazar günleri kapalı kalmaktan muaf tutulurken berberlerin ise Pazar günleri kapalı kalmalarına karar verildi.
1 Temmuzda alınan kararda ise belirlenen günlerde kapatılmayan kuaför ve güzellik salonlarına idari işlem uygulanıyordu. Yeni alınan kararla birlikte kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri hangi günler kapalı olacaklarını kendileri belirleyebilecek.