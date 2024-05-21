Çerkez sürgününde hayatını kaybedenler 160. yılında anıldı

Sivas’ta yaşayan Çerkez kökenli vatandaşlar, Kafkasya’da yaşanan soykırım ve sürgünün 160. yılında hayatlarını kaybedenleri andı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Sivas Kuzey Kafkas Kültür derneği, Yavu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Sivas Çeçen Kafkas Kültür derneği soykırımının 160. yıldönümü nedeniyle Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Çerkez kökenli vatandaşlar "21 Mayıs sürgündür soykırımdır", “21 Mayıs 1864’ de yaşanan Çerkez soykırımını ve sürgününü asla unutma unutturma yazılı pankartlar açtı.

“Kültürümüzü ve kimliğimizi korumamız gerektiği hatırdan çıkartılmamalı”

Grup adına konuşan Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Mehmet Fatih Özdemir, “Çerkezler dağınık iskan edilmiş olmalarına rağmen 160 yıldır yaşadıkları ülkelere her bakımdan nüfuslarına oranla çok üst düzeyde katkı verdi. Osmanlı Cihan Devletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin en zor dönemlerinde önemli katkılar verdi. Bugüne kadar kamu hizmetlerinin yanı sıra kültür, edebiyat, sanat, bilim, spor gibi farklı alanlarda önemli çalışmalara ve eserlere imza attı. Bu başarılı işlere imza atılmasında toplumsal özelliklerimiz, kültürümüz ve kimliğimiz temel bir faktör oldu. Gelecekte de ulusal ve uluslararası düzeyde katkı verebilmemiz için bu toplumsal özelliklerimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumamız gerektiği hatırdan çıkartılmamalı" dedi.

Konuşmaların ardından soykırım ve sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi ve yaşananları anmak adına grup sessizce yürüdü.