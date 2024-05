Çiçek, 'Kadın kooperatiflerinin geldiği noktadan eşimde bende çok mutluyuz'

Kayseri Valiliği öncülüğünde 21-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2.Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış sonrası eşi Sümeyra Çiçek ile stantları gezen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek fuar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Kadın kooperatiflerimizin 1 buçuk yılda çok büyük bir başarı hikayesi yazmış olduğunu bugün hep birlikte gördük. 1 yıl içerisinde 44 tane kadın kooperatifi ile kadınlar makineleşmelerini başaracaklar, yerlerini atölyelerini oluşturacaklar, satış yapmaya çıkacaklar, çok büyük cirolar yapacaklar ve yollarına devam edecekler. Bu açık açık başarı hikayesi. Kısa sürede çok sayıda kadın kooperatifi açıldı. Her birisinin iş yaptığını görmek, bilmek beni çok mutlu ediyor. İlk başlarda belki biraz desteğe ihtiyaçları vardı. Şu an desteğe ihtiyaçları olmadan devam ediyorlar. Belli ürünlerde ihracat noktasına ulaşıldı. Belli ürünlerde ulusal markalarla anlaşma noktasına gidildi. Bazılarına sadece 4 aylık cirolarını sordum 24 milyon dediler. 4 ayda 24 milyonluk ciro çok iyi. Her birisi istihdama katkı sağlıyor. 450 kişi çalışıyor. Bunları yaparken sadece para kazanmak için yapmıyorlar aynı zamanda neler yapabileceklerini gösteriyorlar, ilçelerini tanıtıyorlar. Onlarla beraber başarılarını kutlamaktan çok onur duyuyorum. Kadın kooperatiflerinin geldiği noktadan eşimde bende çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.