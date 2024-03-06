Çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 5-6 Mart tarihleri arasında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan ve 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 40 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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