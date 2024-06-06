ÇEVREFEST'te Kayseri Büyükşehir Standı'na yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ÇEVREFEST’te yerini alırken, büyükşehirin standına yoğun ilgi gösterildi.

Büyükşehir belediyesi, 5-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ÇEVREFEST etkinliğinde yerini aldı. Büyükşehir, Ankara’daki ÇEVREFEST’te, Kayseri’yi, zenginliklerini ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımlarını ve iyi uygulamalarını tüm katılımcılara örnek olması bakımından tanıtma imkânı buldu. Büyükşehir standında kurulan dev ekranda 6 bin yılı aşkın tarihi geçmişiyle kadim kent Kayseri’nin ve turizminin tanıtım videosu misafirlere izletilirken, kentteki faaliyetleri anlatan kültür sanat, spor, gastronomi ve bilim gibi çalışmalar misafirler tarafından büyük ilgi gördü.

Ayrıca lezzetin anavatanı Kayseri’de meşhur pastırma da misafirlere ikram edilirken, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan atölyelerdeki uygulamalı eğitimler gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.