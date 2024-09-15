Cezaevi firarisi bidonların arasında yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, bidonların arasında yakalandı.

Cezaevi firarisi bidonların arasında yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, bidonların arasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.Y. bir ikametin depo kısmında bidonların arasına saklanmış halde bulundu.

İşlemleri tamamlanan B.Y. cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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