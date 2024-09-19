Cezaevi firarisi şahıs öyle bir yere gizlenmiş ki: Akla ziyan
Kayseri'de 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs ev içinde bulunan kimsenin tahmin edemeyeceği öyle bir yere gizlenmiş ki: Akla ziyan.
Kayseri’de 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs; mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi M.Ö.’nün (42) adresini tespit etti. Ekipler, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, M.Ö.’yü mutfak dolabının arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs; cezaevine teslim edildi.