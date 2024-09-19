Valiler Kararnamesi yayınlandı, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'de kaldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, 16 ildeki valilerin görev yeri değişti. Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'de kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalanarak yayımlanan karara göre, 16 ilin valisi değişti. Afyonkarahisar’da görev yaparken 15 Mayıs 2022’de Kayseri’ye atanan Vali Gökmen’in görev yeri değişmedi.
16 ile vali olarak atanan isimler şu şekilde:
Manisa Valisi Enver Ünlü - Vali-Mülkiye Başmüfettişi,
Şırnak Valisi Cevdet Atay - Vali-Mülkiye Başmüfettişi,
Konya Valisi Vahdettin Özkan - Manisa Valisi,
Kırklareli Valisi Birol Ekici - Şırnak Valisi,
Uşak Valisi Turan Ergün - Artvin Valisi,
Isparta Valisi Aydın Baruş - Gümüşhane Valisi,
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın - Konya Valisi,
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan - Amasya Valisi,
Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgun - Çorum Valisi,
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin - Isparta Valisi,
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan - Sakarya Valisi,
Bursa-Gemlik Kaymakamı Uğur Turan- Kırklareli Valisi,
İstanbul-Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya - Bitlis Valisi,
Hatay İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek - Kırşehir Valisi,
İstanbul Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın - Bolu Valisi,
Ankara-Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş - Uşak Valisi.