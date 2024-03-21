Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı

Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 1’i ağır 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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