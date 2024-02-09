Cezaevinden izinli çıkıp 4 camide hırsızlık yaptı

Cezaevinden izinli çıkarak 4 camiden hırsızlık yapan şahıs, adliye girişinde gazetecilere saldırdı.

Cezaevinden izinli çıkıp 4 camide hırsızlık yaptı
Kayseri GündemEditör

Cezaevinden izinli çıkarak 4 camiden hırsızlık yapan şahıs, adliye girişinde gazetecilere saldırdı.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat’ta Sivas kent merkezinde bulunan 4 farklı camide gerçekleşti. Yapılan incelemede hırsızlıkları, Sivas Açık Cezaevinden izinli olarak çıkan R.K. adlı kişinin gerçekleştirdiği anlaşıldı. Cami cemaati gibi camilere giren R.K., cemaatinin askılıkta asılı olan montlarından cüzdan ve telefonlarını çaldı. Şahsın camiye gelerek arkada saf tuttuğu ve namaz kılar gibi yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. R.K.’nin ayrıca Tarhana Camii din görevlisinin otomobilini çaldığı anlaşıldı.

Gazetecilere küfür ederek tekme savurdu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek hırsıza ulaştı. Çalınan otomobili park ederek kaçmaya çalışan R.K. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyeye sevki esnasında kendisi görüntüleyen gazetecilere küfür ederek tekme savurdu. R.K. tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine yeniden gönderildi.

İHA
Kayseri Gündem

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