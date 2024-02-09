Kayseri'de mayıs ayında Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlenecek

AK Parti Kayseri Millevekili Murat Cahid Cıngı, istihdam açığını karşılamada meslek liselerinin önemli olduğunu vurgulayarak, Kayseri’de mayıs ayında Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen basın toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve Kayseri’deki meslek liselerinin müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Şehrimizde özellikle temel ev eşyaları, mobilya, çelik kapı, tekstil, makine üretiminin yanı sıra son zamanda özellikle Teknoparkımızın da gayretleriyle çok yoğun bir nitelikli istihdam açığı oluşuyor. Bu istihdam açığını karşılamak için de tabie ki mesleki eğitim veren liselerimiz en önemli çare ve en önemli eczane. Fakat son dönemde özellikle mesleki eğitim ve endüstri arasında bir boşluk olduğunu ve mesleki eğitim gören öğrencilerimizin hem bu liselerimizi tercih noktasında hem de mezun olduktan sonra başka sektörlere kayması noktasında ciddi bir problem yaşandığını hissediyoruz. Çalışacak insan ihtiyacı gittikçe büyüyor ve önümüzdeki yıllarda sanayimizi çok daha yoğun etkileyecek bir boyuta ulaşacağı şimdiden görülebiliyor. Dolayısıyla biz bu sıkıntılara çözüm bulmak için İl Milli Eğitim Müdürümüz ve meslek liseleri okul müdürlerimizin katılımıyla bir çalışma başlattık. Mümkün olduğunca bütün meslek liselerimizi ziyaret edip, orada verilen eğitim kalitesini, laboratuvar imkanlarını, öğretim kalitesini beraber analiz ediyoruz. Mesleki eğitimin ve endüstriye insan yetiştirmek için yapılması gereken çalışmaların neler olabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bununla alakalı yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde çok iyi projeler ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde mesleki eğitimle alakalı bunun yaygınlaştırılması, özendirilmesi noktasında akademik kariyerin ve sektör bağlarının daha rahat kurulabilmesi için bir çalıştay yapılması manasında dergilerle, tanıtım materyalleriyle komplike olarak 360 derecelik bir piar faaliyeti yapıp hem ortaokulda okuyan öğrencilerimizin bir zanaat sahibi olmaya yönlendirilmesi hem de okulu bitiren öğrencilerimizin ilgili sektörler tarafından tercih edilebilmesini mümkün kılacak çareler üretme gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlenecek

Mayıs ayında bir çalıştay düzenleyeceklerini ifade eden Cıngı, “Mayıs ayı içerisinde planladığımız bir Kayseri Mesleki Eğitim Çalıştayı olacak. Bu çalıştaya bu işin uzmanı insanlar davet edileceği gibi şehir dışından, ülke dışından, bakanlığımızdan, şehir dışındaki liselerimizin ve eğitim kadromuzun temsilcilerinden de katılımlar olacak. Şehrimizdeki ihtiyaçlarla bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağına dair bir rapor alıp, ona göre önümüzdeki dönemde mesleki eğitimle istihdam politikamızı belirlemek ve sektörlerle, odalarımıza katkı sağlamak amacındayız” dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise, “Amacımız öncelikle öğrencilerimizi hayata hazırlayabilmek. Öğrencilerimizi hayata hazırlayabilme felsefesinde mesleki eğitim bizim için çok önemlidir. Mesleki eğitimde de ilimizdeki potansiyeli doğru kullanabilme, mesleki eğitimle alakalı farkındalık oluşturabilme ve her şeyden önce sorunları doğru tespit edip, ihtiyaçlar konusunda doğru bir fotoğraf çekebilmek için çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.