CHP, Büyükşehir adayını nihayet açıkladı

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerde il ve ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Bu kapsamda CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Murat Molu olarak açıkladı.

MURAT MOLU KİMDİR

Murat Molu. Tıp Fakültesini Erciyes Üniversitesi'nde, Mecburi hizmetini ise Urfa Sağlık Müdür yardımcısı olarak yaptı. Ankara numune Hastanesinde Genel Cerrah İhtisasını tamamladı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığı, Başhekimlik ve İl Sağlığı Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şu an Kayseri’de bir özel hastanede hizmet veriyor.