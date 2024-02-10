CHP, Büyükşehir adayını nihayet açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu olarak açıklandı.
Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerde il ve ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Bu kapsamda CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Murat Molu olarak açıkladı.
MURAT MOLU KİMDİR
Murat Molu. Tıp Fakültesini Erciyes Üniversitesi'nde, Mecburi hizmetini ise Urfa Sağlık Müdür yardımcısı olarak yaptı. Ankara numune Hastanesinde Genel Cerrah İhtisasını tamamladı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığı, Başhekimlik ve İl Sağlığı Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şu an Kayseri’de bir özel hastanede hizmet veriyor.