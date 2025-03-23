CHP'de tek adaylı ön seçim: 'Açık Oy Gizli Tasnif' geleneği
Cumhuriyet Halk Partisi, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun pusulasının tek aday olarak sandığa atıldığı Cumhurbaşkanı ön seçimi, CHP'nin akla ziyan geleneği 'Açık Oy Gizli Tasnif' dönemini hatırlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını belirlemek amacıyla düzenlenen ön seçim bu sabah (23 Mart) başladı. Vatandaşlar, dayanışma sandığına giderek oylarını kullanıyor.
CHP, 23 Mart Pazar (bugün) bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde adayını belirlemek üzere ön seçim gerçekleştirdi. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. 08:00’de başlayan oy verme işlemi 17:00’de sona erecek.
CHP ön seçimine katılmak isteyen parti üyesi vatandaşlar "önsecim.chp.org.tr" adresi veya CHP Mobil uygulamasında bulunan "Nerede Oy Kullanacağım" sekmesi aracılığıyla oy kullanacakları yerleri öğrenebiliyorlar.