YRP'li Turaç, 'Sahada aktif olarak çalışan tek partiyiz'

YRP Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Bütün ilçelerde sahada aktif olarak çalışan tek parti olduklarını ifade eden YRP Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, “Öncelikle çok teşekkür ediyoruz, bizi ağırladığınız için Allah razı olsun, Ramazanınız da mübarek olsun inşallah. Evet, bugün kendisine onu söylemiştim, Kayseri’miz Türkiye'de en derin teşkilatlardan birisi diye Sayın Başkanımıza söyledik. Kendisi de buraya gelip zaten analiz ediyor, görüyor, sahada çalışmalarımızı takip ediyor. Bütün ilçelerimizde beraber sahada aktif olarak çalışan tek parti biziz. Teşkilatlarımız sürekli sahada vatandaşı ziyaret ediyor, evimizde stand açıyor, izdivaç ilçe duvarlarını yapıyor. Yani her türlü şu anda bir seçim olsa Yeniden Refah Partisi, ilçeleri ile beraber hazır, imza atan hazır. Yarın kongremiz olacak, inşallah. Daha sonrasında da bayramdan sonra da 4 ilçemizin daha kongresini yapacağız. Daha sonrasında da inşallah ilk kongresini ne zaman? İlk kongresini muhtemelen bahar sonu, 2-3 ay sonra falan dedi. 3 ay içerisinde yaparız gibi. Mayıs-Haziran gibi yapmamız gerekiyor ki, genel merkezimiz büyük kongreye gidecek zaten” ifadelerini kullandı.