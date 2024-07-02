CHP'den 'sağduyu' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri’de yaşanan olaylarla ilgili yapılan açıklamada vatandaşlara sağduyu çağrısı yapıldı.

CHP Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde gerçekleşen eylemleri, yakından ve büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz. Bu tür olaylar, toplum huzurunu bozmakta ve hepimizin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu olayların toplumda huzursuzluk oluşturduğunu ve güvenlik duygusunu zedelediğini üzülerek belirtmek isteriz. Bu bağlamda, Kayserili hemşerilerimize sağduyu ve sükûnet çağrısında bulunuyoruz. Provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz ve emniyet birimlerimiz, olaylara müdahale ederken toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlamak adına büyük bir gayret içerisindedir. Bu süreçte Kayserili hemşerilerimizin, olaylara müdahale eden güvenlik güçlerimize ve emniyet birimlerimize karşı daha dikkatli ve özenli davranmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. Güvenlik güçlerimize karşı duyarlı olmanız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Güvenlik güçlerinin de görevlerini yerine getirirken hukuk kurallarına, insan haklarına saygılı ve ölçülü şekilde davranmaları toplumsal barış için gereklidir. Tüm vatandaşlarımızdan ve yetkililerden gerekli hassasiyeti göstermelerini bekler, provokasyonlara kapılmadan, itidalli bir şekilde hareket etmelerini ve güvenlik güçlerimizin çalışmalarına destek olmalarını rica ediyoruz. İş yerlerini korumak amacıyla ya da iş yerlerine gitmek amacıyla sokağa çıkan ve hukuk kurallarına aykırı eylemi olmadığı halde gözaltına alınan vatandaşlarımızın haklarını koruyacağımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı Kamuoyuna saygıyla bildiririz.”