CHP'den MHP Belediye Meclis Üyesi Güntay'ın kardeşinin darp edilmesine yönelik yanıt geldi

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda “Sarıoğlan Belediye Başkan Adayımız Murat Özcan'ın karıştığı herhangi bir kavga bulunmamaktadır. Başkan adayımız mevcut bir kavgayı ayırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, üyelerinin, adaylarının kavgayla, zorbalıkla, darpla hiçbir zaman işi olmamıştır. Kavgayı, zorbalığı, darbı görmek istiyorsanız Pınarbaşı’yı, orda çekilen görüntüleri dikkatlice izleyiniz. İlçe seçim kurulu başkanına, hakime, görev yapan polis memurlarına, jandarmalara hakaretler, tehditler savuran kişilerin eylemlerine dikkatlice bakınız” ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından; Sarıoğlan'da yaşanan, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Selçuk Güntay'ın kardeşinin Sarıoğlan CHP Belediye Başkan Adayı Murat Özcan tarafından darp edilmesi iddiasına ve olayla ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı Seyit Demirezen'e yönelik açıklama yapıldı.

CHP Kayseri İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Sarıoğlan Belediye Başkan Adayımız Murat Özcan'ın karıştığı herhangi bir kavga bulunmamaktadır. Başkan adayımız mevcut bir kavgayı ayırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, üyelerinin, adaylarının kavgayla, zorbalıkla, darpla hiçbir zaman işi olmamıştır. Kavgayı, zorbalığı, darbı görmek istiyorsanız Pınarbaşı’yı, orda çekilen görüntüleri dikkatlice izleyiniz. İlçe seçim kurulu başkanına, hakime, görev yapan polis memurlarına, jandarmalara hakaretler, tehditler savuran kişilerin eylemlerine dikkatlice bakınız. Kavgayı, darpı, hakareti, zorbalığı kimin yaptığını yakından göreceksiniz. Kayseri halkını, siyasi parti aday ve üyelerini, milletvekillerini, sükûnete, tüm seçim sonuçlarına, halkımızın verdiği iradeye saygı duymaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.