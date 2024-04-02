Kayseri polisinden yürek ısıtan hareket

Kayseri'de polis ekiplerinin yaşlı teyzeye yardım ederek poşetlerini taşıması takdir topladı.

Kayseri polisinden yürek ısıtan hareket
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekiplerinin yaşlı teyzeye yardım ederek poşetlerini taşıması takdir topladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda devriye atan Güven Timleri, yaşlı bir teyzenin poşetlerini taşımakta güçlük çektiğini gördü. Teyzenin yanına giderek poşetlerini taşıyan ekipler, görenlerin içini ısıttı.

Bir vatandaşın çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, "Polis suçun ve suçlunun karşısında, vatandaşımızın daima yanında. Güven Timlerimiz poşetlerini taşımakta zorlanan teyzemizin yanında. Polislik, sadece suçla ve suçluyla mücadele etmek değildir; vatandaşlarımıza şefkat eli uzatarak hemen her konuda yardımcı olmak, problemlerine olabildiğince çözüm yolu üretmek, huzur ve güven vermektir. Aziz vatanımızın her bir ferdi için, her an her yerde görev başındayız" notunu düştü.

Kayseri polisinden yürek ısıtan hareket
İHA
Kayseri Gündem

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