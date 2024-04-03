CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Pınarbaşı ilçesini helal oyla kazanan başkanımızı tebrik ediyorum'

Sandığa saygı duyulması gerektiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'nin Pınarbaşı Belediyesini, halkın helal oylarıyla kazanan adayımızı ve partimizi tebrik ediyorum. Kazanılan seçimi mafyavari yöntemlerle gasp etmeye çalışan, bir hakime ben milletvekiliyim diyerek, tehditler ve küfürler savuran, hatta darp etmeye kalkan milletvekili, bu ülkedeki yozlaşmanın en acı örneği olarak karşımıza çıkmıştır' dedi.

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Pınarbaşı ilçesini helal oyla kazanan başkanımızı tebrik ediyorum'
Kayseri GündemEditör

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pınarbaşı ilçesinde CHP’li bazı sandık görevlilerinin 3 adet mühürsüz oy torbasını değiştirmek istediği iddiasıyla yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sandığa saygı duyulması gerektiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; “Kayseri'nin Pınarbaşı Belediyesini, halkın helal oylarıyla kazanan adayımızı ve partimizi tebrik ediyorum. Kazanılan seçimi mafyavari yöntemlerle gasp etmeye çalışan, bir hakime ben milletvekiliyim diyerek, tehditler ve küfürler savuran, hatta darp etmeye kalkan milletvekili, bu ülkedeki yozlaşmanın en acı örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Bu milletvekilini uyarıyorum Genel Başkanını utandırıyorsun, partini utandırıyorsun, en önemlisi sana oy veren halkı utandırıyorsun. Sandığa saygı duyacaksın Pınarbaşı dahil, yerel seçimlerde hangi partinin hakkı gasp edilmeye çalışılışıyorsa karşısındayız. İradenizi zorbalığa teslim etmeyin” şeklinde konuştu.

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Pınarbaşı ilçesini helal oyla kazanan başkanımızı tebrik ediyorum'

1ha
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