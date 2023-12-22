CHP Genel Başkanı Özel: 'Bosna Hersek'teki mezalime susanlar, bugün katliamın bir tarafı İsrail olunca Filistin'deki katliama susmaktadırlar'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin 104. Yılı kutlama programına katılmak üzere Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi.

İlk olarak Hacıbektaş Belediyesini ziyaret eden CHP Lideri Özgür Özel, daha sonra Hacı Bektaş-ı Veli türbesine geçti. Burada aslanlı çeşmeden su içen Özel, daha sonra Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesini ziyaret ederek dua etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün Hacıbektaş ilçesine gelişinin 104. yılı nedeniyle Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katıldı.

Özel burada yaptığı konuşmada, "Bugün çok tarihi bir günün 104. yılındayız. 19 Mayıs 1919 artık İstanbul’da yapacak bir şey kalmadığı için işgal altındaki toprakları kurtarmak için tek çaresi Samsun’a çıkmaktı. Ankara’ya giderken aklına iki şey geldi. Bir tanesi Selanik’te iken Bektaşi babasının kedisine söylediği sözler. Bir gün Anadolu’da bir mücadeleye girersen, arkanda bir güç ararsan, uzun yıllardır o topraklarda acı çekmiş, bedel ödemiş Alevilerin yardımını almak için Hacıbektaş’a gitmelisin. Hacıbektaş’ın başında bir dua okumalısın. Aradığın desteği, muhtaç olduğun kudreti postun başını bulduğunda, ona sorduğunda arkanda bulacaksın demiş. Duasını yapar postun başını bulur ve Çelebi Cemalettin ile birlikte uzun sohbete tutuşur. O sohbetin bir yerinde ’eğer muvaffak olursan bu topraklarda cumhuriyeti getirecek misin’ sorusuyla muhatap olur. Sessizce gözlerine bakar. ’Eğer aramızda kalırsa evet günü geldiğinde cumhuriyeti ilan edeceğim’ dedi. O konuşmadan neredeyse 4 yıl sonra çocuk cumhuriyeti ilan edeceğiz dediği zaman duyduğu heyecanın ve 4 yıl saklanan sırrın gerçekleşmesidir. Cumhuriyetin kurulacağı, memlekete demokrasinin geleceği, eşitliğin geleceği, kadın erkek eşitliğinin geleceği, kadınların seçme seçilme hakkının geleceği, bu topraklarda çağdaş bir ülkenin kurulacağının, ilk sohbetinin yapıldığı ve o sırrın 4 yıl boyunca tutulduğu bu topraklarda bulunmak hepimiz için büyük bir onur, büyük bir gururdur. Anadolu’nun neresine gideceksek gidelim bu toprakların kuruluşunda, üzerinde egemenliğin simgesi bayrağın dalgalanmasında, Anadolu’nun neresine giderseniz gidin Horasan erenlerinin türbesinde bayrağın dalgalandığını görürsünüz. O bayrak Mustafa Kemal Atatürk ve Hacı Bektaş-ı Veli sayesinde var" dedi.

"Filistin’e destek eylem ile olur"

Özel, Filistin’e sözle değil eylemle destek olunması gerektiğini ifade ederek, "Dünyanın herhangi bir ülkesinde 18 bin civciv ölse, bu bütün dünyada birinci haberdir. 18 bin civciv niye öldü, ne oluyor orada diye dönüp bakılır. Ama günün birinde Bosna Hersek’teki mezalime susanlar, bugün katliamın bir tarafı İsrail olunca Filistin’deki katliama susmaktadırlar. Arafat ile kurduğu ilişkiyle Filistin devletiyle kurduğu ilişkiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, partimizin 3. Genel Başkanı Karaoğlan Bülent Ecevit’in yaptığı gibi, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaklaştığı gibi Filistin davası bizim davamızdır. Bugün sözle Filistin’e destek olunmaz, Filistin’e destek eylem ile olur" şeklinde konuştu.

"Gelin canlar bir olalım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son olarak buradan Türkiye’nin kutuplaşmış iklimine, mahallelere ayrılmaya çalışan ve birbirine düşmanlaştırılmaya çalışan 81 vilayette yaşayan inancı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına sesleniyoruz. Barışın başkentinden sesleniyoruz. Sevginin, hoşgörünün başkentinden sesleniyoruz. Hacıbektaş’tan sesleniyoruz. Bu ülkenin kırgınlıkları, kavgaları, tartışmaları, gözyaşlarını bir kenara bırakması, kucaklaşması, kutuplaştırmaya çalışanlara inat kucaklaşması, kardeşlerini birbirine kırdırmaya çalışanlara inat kardeşleşmesi, bundan sonraki süreçte bir ve beraber olması, bundan sonra Atatürk’ün kurduğu büyük Türkiye hayali ile onun kurduğu cumhuriyete hep birlikte sahip çıkması gerekmektedir. Biz buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm siyasi görüşlere, tüm etnik kökenlere, tüm mezheplere, tüm inançlara sesleniyoruz. Diyoruz ki; gelin canlar bir olalım."