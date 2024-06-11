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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, 'Kayseri'ye deniz geldi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı sonrası konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, 'Zorlu bir mücadelenin ardından ikinci kez Pınarbaşı'nı kazandık. Biz Kayseri'ye deniz geldi diyoruz. El birliği ile Pınarbaşı'nın sorunlarını gündeme taşıyacağız ve bunun çözüm yeri olan büyükşehir meclisinde ilçemizin sorunlarını sonuna kadar takip edip çözeceğiz' dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, 'Kayseri'ye deniz geldi'

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.
Meclis toplantısı sonrası Pınarbaşı seçimleri hakkında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, “Zorlu bir mücadelenin ardından ikinci kez Pınarbaşı’nı kazandık. Herkesin eline emeğine sağlık. Biz Kayseri’ye deniz geldi diyoruz. Büyükşehir Belediyesine de deniz geldi. El birliği ile Pınarbaşı’nın sorunlarını gündeme taşıyacağız ve bunun çözüm yeri olan büyükşehir meclisinde ilçemizin sorunlarını sonuna kadar takip edip çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ise, “Yapılan meclis toplantısı gayet iyi oldu. Bizde Pınarbaşı halkına hizmet için geldik” dedi.

Haber Merkezi

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