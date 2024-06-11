'Engelleri Aşan Sergi’ açılışı gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde ‘Engelleri Aşan Sergi’ adlı çalışmanın açılışı gerçekleştirildi.

Sergide öğrenciler, harçlıklarından birikimleriyle aldıkları 14 tekerlekli sandalyeyi sahipleriyle buluşturdu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emine Akçakaya İlkokulu iş birliği ile gerçekleştirilen serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bu tür etkinliklerin öneminden söz eden Güzel Sanatlar Öğretmeni Selin Meliha Kaplanoğlu, “Kursta yaptığımız resimlerden oluşan bir sergi. Ayrıca özel eğitim öğrencilerimizle yaptığımız ortak bir sergi. Bir sergiden daha fazlası diyebiliriz. İsminde de anlaşılacağı gibi ‘Engelleri Aşan Sergi’ ismini verdik. Anasınıfı öğrencilerimizin biriktirdikleri para ile tekerlekli sandalyeler aldık. Büyük Şehir Belediyesi’nin şehrimize kazandırılmış büyük bir mekân diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Züleyha Çelik ise “Çocukların eserlerine öncelik verilmiş. Bu benim için çok önemli. Hepsi çocuk ama yetişkinlerin yaptığı gibi işler. Çocukların mutlu olduğunu görmek. Beni de çok mutlu etti” dedi.

Şevval Çelik de “Buraya gelmek çok büyük bir duygu. Çocuklarımızın neler başardığını görmek çok güzel bir şey. Öğretmenlerimiz, küçük yaştaki çocuklarımızın sanatlarını, geleceğimizi ön görüyorlar. Bunları başarmak kolay değil. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’mize her manada katkı sağlıyor. Ellerinden geldikçe bize yardım etmeye çalışıyorlar. Teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar” ifadelerini kullandı.

Bakiye Topal ise böyle bir etkinlikten dolayı çok gurur duyduklarını ifade ederek, “Aralık ayında öğretmenimiz kumbara yapmamızı söyledi. Bugünün sonunda çok gurur duyduk bu kumbarayı doldurduğumuz için. Gerçekten çok mutluyuz. Biriken paralar engellilerimize ulaştı. Çok sağ olun” diye konuştu.