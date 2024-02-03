CHP İl Başkan Yardımcısı Ünalmış, 'Gerçekten samimiyseniz, geçtiğimiz yıl yaptığınız tüm zamları geri alın'

Vatandaşın samimi sorunlarına ‘he der geçersiniz’ ki bundan önce de ‘he diyip geçtiniz’. Şimdi sıra vatandaşta. Vatandaş da siz seçimler için oy istediğinizde; ‘he deyip geçecek” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşarak su faturalarına yüzde 20 indirim yapacaklarını bugün açıklamıştı. Açıklamanın ardından CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Seçim sürecine girildi. Vaatler gelmeye başladı. Allah’ın suyuna para mı olur diyen güruh yetkiyi eline alınca su bedellerine zam yaptıkça yaptı. Geçtiğimiz yıl boyunca su fiyatlarına sürekli zam geldi. Belediye meclisinden yetki alıp TEFE TÜFE oranında artan oranlı zam tarifesine geçtiler. Vatandaş her ay aynı miktar su kullansa bile çok farklı fatura bedelleri ödedi. Bu bedeller sürekli arttı. Yıl sonuna doğru da zam yapmayacağız açıklamaları yapılmaya başladı. Yılbaşından hemen sonra ise TEFE TÜFE oranlarını 1 yıl sabitlediklerini, 1 yıl boyunca zam yapılmayacağını açıkladılar. Bugün ise AKP Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Memduh Büyükkılıç müjdeyi patlattı. Su faturalarında yüzde 20 indirim. Önce bindirim, sonra indirim! Yersen!” İfadelerine yer verdi.

‘TÜM ZAMLARI GERİ ALIN’

Ünalmış, “Gerçekten samimiyseniz, geçtiğimiz yıl boyunca yaptığımız tüm zamları geri alın. Ama nafile! Vatandaşın samimi sorunlarına ‘he der geçersiniz’ ki bundan önce de ‘he diyip geçtiniz’. Şimdi sıra vatandaşta. Vatandaş da siz seçimler için oy istediğinizde; ‘he deyip geçecek’ İnşallah” dedi.