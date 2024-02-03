İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, önemli bazı vaatlerini sıraladı

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Birtakım önemli vaatlerini sıralayan Yücel, her bir ilçede bakıma muhtaç olan vatandaşlar için konforlu, lüks bir ortam oluşturmak amacıyla 7/24 yaşam merkezleri kuracaklarını ifade ederek merkez kapasitelerinin ise ilçe nüfusuna göre belirleneceği söyledi.

‘7/24 KREŞ MERKEZLERİ KURACAĞIZ’

Bütün ilçeler dahilinde 7/24 kreş merkezleri de açacaklarının altını çizen Yücel, “Gece çalışmak zorunda olup da çocuğunu bırakabileceği bir yeri olmayan birçok vatandaşımız var. Herkesin ailesi, çevresi buna müsait olmayabilir, bu kreş merkezlerinde kablosuz bağlantı ve erişim imkânları da sağlanacak. Veliler, ebeveynler çocuklarını uzaktan izleyebilecek. Bu sayede çocukların şiddet gördüğüne dair bütün endişeleri de ortadan kaldıracağız” dedi.

‘ŞEHİR, YOL GEÇEN HANINA DÖNDÜ’

Şehirdeki ruhsatsız yapılaşmaya ve yabancı dilde tabela asılmasına müsaade etmeyeceklerini dile getiren Yücel, “Yabancı uyruklu insanlarımızı kovmayacağız ancak şehrimizde ruhsatsız, kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Arapça tabelalara izin vermeyeceğiz, keza açılan dükkânlarda vergilerini ödemiyorlarsa ihbarcıları olacağız. Bir evde onlarca hanenin kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Mehmetçiğimiz sınırda, hudutta savaşıp şehit olurken bizim burada içimiz sızlıyor, bu insanlar bu kadar rahat davranamayacaklar” şeklinde konuştu.