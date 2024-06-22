CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin: 'Olayları örtbas ederek huzuru sağlayamazsınız!'

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda CHP Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’ın darp edildikten sonra ayağından vurulması ve yoğun bakımda olmasının ardından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

‘KAYSERİ’DE DEVLET GÜCÜ ARKAYA ALINARAK TERÖR ESTİRİLİYOR’

CHP’li Şerafettin Bahadır’ın kızının yanında darp edilip, yaralayarak bir mesaj verilmeye çalışıldığını söyleyen CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Mesajı aldık ve cebimize koyduk. Kirli oynanmak istenen oyunlara alet olmayacağız, uzun zamandır Kayseri’de devlet gücünü arkaya alınarak terör estirilmektedir ve bu yaşanan olaylar basit bir olaymışçasına geçiştiriliyor, olayları gerçekleştirenler cesaretleniyor. Valimize, yargıya, mülki amirlere sesleniyoruz; olayları gerçekleştirenlerin başını okşatarak Kayseri’de huzuru sağlatamazsınız. Eğer ki ahlaksızlık dönüyor, terör estiriliyorsa, ucu kime dayanıyor veya nereye gidiyorsa gitsin mutlaka takipçisi olunmalı, bizler de olacağız. Belediyeyi basan, gazetecileri döven, meclis üyesini dövenlerin ödüllendirilircesine cezalandırılmamasının sonucunu görüyoruz. Bu olayı basit bir aile mevzusuna, 31 Mart’a indirgemek kimselerin haddine değildir. Olayları örtbas ederek, halının altına süpürerek huzuru sağlayamazsınız. Hiçbir belediye başkanlığı, bir insanın canından daha önemli değildir. Deniz Yağan Başkanımız, Şerafettin kardeşimize bir şey olmasın diye makamını bırakabilecek bir arkadaşımızdır. Bu mütevazılığımız sakın yanlış anlaşılmasın, mesajı aldık” diye konuştu.

‘AK PARTİ VE MHP’DEN BİR ZİYARET YA DA GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ GELMEDİ’

Yaşanan olayların ardından AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden ziyaret ya da telefon almadıklarını belirten Başkan Keskin, “Bu süreçte sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç dışında hiçbir mevkidaşımız bizleri arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunmadı. Sosyal medyada paylaşım yapılmış olabilir ancak yakışan bir ziyarettir, aramadır. Bu bir sağduyu göstergesi olurdu ancak mevkidaşlarımızdan bunu göremedik” dedi.