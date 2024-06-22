Pınarbaşı Belediye Başkanı yağan: 'Sağ duyulu olmaya çalışıyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, “Pınarbaşı’nda kardeşçe yaşayıp, birbirimizi tanıyan insanlarız. Bu kin, bu nefret neden? 31 Mart seçimlerinde bu kardeşliğimizin üzerine gölge düşürülmeye çalışıldı. Sağ duyulu olmaya çalışıyoruz. Pınarbaşı halkı bunun da üstesinden gelecek. Emin olun Pınarbaşı hak ettiği yere gelecek ama her şeyden önce Şerafettin kardeşimizin sağlığına kavuşmasını diliyorum” dedi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda CHP Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’ın darp edildikten sonra ayağından vurulması ve yoğun bakımda olmasının ardından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, “Her şeyden önce çalışma arkadaşımız Şerafettin Bahadır’ın yaşamış olduğu bu olaydan dolayı artık söyleyecek bir söz bulamıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Onun sağlığı, can güvenliği hepimiz için çok önemlidir. Pınarbaşı’nda kardeşçe yaşayıp, birbirimizi tanıyan insanlarız. Bu kin, bu nefret neden? 31 Mart seçimlerinde bu kardeşliğimizin üzerine gölge düşürülmeye çalışıldı. Sağ duyulu olmaya çalışıyoruz. Pınarbaşı halkı bunun da üstesinden gelecek. Emin olun Pınarbaşı hak ettiği yere gelecek ama her şeyden önce Şerafettin kardeşimizin sağlığına kavuşmasını diliyorum” şeklinde konuştu.