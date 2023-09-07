CHP İl Başkanı Keskin, “Devam et derlerse aday olacağım”

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin il binasında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Başkan Keskin yeniden başkanlığa aday olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Başkan Keskin, “Maalesef belirli gruplar sanki şehri kendileri idare ediyor. Başka kimse yokmuş gibi bir yapı oluşturulmuş. Biz bu yapıyı bozacağız. Burada yüzde 17,5 oy almış ana muhalefet partisi var. Kayseri’de yapılan her şey de bizim de imzamız olmalı. Hiçbir siyasi parti dışlanmamalı. Eğer Kayserispor’la ilgili Kayserispor’a katkı sağlayacak bir iş varsa bizlerde olmalıyız, diğer partilerin olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker’le ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Keskin, “Daha önce Kayseri Şeker’in kendisinin direkt alım yaptığı canlı hayvan alımları bir süre sonra sebebi gösterilmeden yeni kurulan bir limited şirkete veriliyor. Bu firmaya 550 bin Euro komisyon veriliyor. Buraya teslim edilen hayvan sayısı bin olması gerekirken 800’lere kadar düşürülüyor ve biz bin hayvan parası ödüyoruz. Yetmiyor 550 bin euroda komisyon veriyoruz. Neden direkt alım yaparken komisyon verme gereksinimi duyuyorsunuz? Büyük sermayesi olan bir kurumda 550 bin euronun ne önemi var diyebilir bazı yöneticiler. Ama usulsüzlüğün 1 lirası da bir 1 milyonu da bir. Bir halk deyimi var belediyelerle ilgili söyleniyordu, ‘çalıyorsa işte yapıyordur’. Hırsızlığın, çalmanın azı çoğu olmaz. Çok detaylarına girmiyorum. Yanılmıyorsam bu olayın davası hukuksal anlamda devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘ARKADAŞLARIMIZ ‘BAŞKANIM DEVAM ET’ DERLERSE ADAY OLACAĞIM’

24 Eylül’de yapılması beklenen CHP il Kongresinde il başkanlığı için aday olup olmayacağı hakkında konuşan Başkan Keskin, “Ben aday olacaksam birlikte karar vererek olacağım. Hatta başka bir arkadaşımızda il başkanlığına aday gösterilecekse sonuna kadar yanındayım diye söz verdim. Biz büyük bir ihtimalle ya pazartesi günü ya da Salı günü on olağan toplantımızı yapacağız. Arkadaşlar aday olmamı istemiyorlarsa aday olmayacağım. Arkadaşlarımız başkanım devam et derlerse aday olacağım” ifadelerini kullandı.