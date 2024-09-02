CHP İl Başkanı Keskin ile Kayserispor Başkanı Ali Çamlı arasında gerginlik

Olağanüstü Genel Kurul öncesi sponsorluk ve kulüp yönetimi başta olmak üzere birçok alanda eleştiride bulunan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Kayserispor’da son haftalarda yaşanan karşılıklı atışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Keskin “Çekin artık elinizi, dilinizi şu güzide kulübün üzerinden” dedi. Keskin açıklamasında şunlara yer verdi, “Yıllardır Kayserispor’u arka bahçesi gibi yöneten bir partinin getirdiği sonuç pisliklerin ortaya çıkması ile bir aşama daha kaydetti; şimdi sormak lazım değil mi kulübü yöneten başkan ve yöneticileri belirleyenler ne oldu da birbirinizi neredeyse hırsızlık, yolsuzluk ve ahlaksızlıkla suçlar oldunuz. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa sizin birbirinizden farkınız mı kaldı? Ülkemizin ekonomik sıkıntılar çektiği, çocuklarımızın okula aç gittiği, hatta bir beslenme çantası bile hazırlayamadığı, emeklinin açlıkla yoksullukla mücadele ettiği şu günlerde her gün birbirinize milyon doları ne yaptığınızı ifşa etmeye başladınız… Neler oluyor beyler, hanımlar(!)beraber yok ettiğiniz nerden geldiği ve nereye gittiği meçhul olan dolarları şimdi ‘sen şu kadar almadın mı, sen ihaleler kovaladın mı’ gibi rezaletler nereden çıktı? Birde utanmadan sıkıntılar çeken halkımızla bunları sanki bir sıkıntı varmış gibi paylaşıyorsunuz.

Maalesef bazılarında utanma kalmamış. Yıllardır aynı yapı içinde olan sizler değil misiniz ne oldu çıkarlarınız mı çatıştı… Aldığınız bağışları kimlerden ve ne karşılığı aldınız birde bunu açıklasanız.

Mesela Öksüt madencilik size sırf sporu sevdiği için mi bağışta bulunuyor, işçi bile alırken neden sizden liste istiyor sizden başka işçi alımı önerecek başka kuruluş yok mu?

Elinizi artık şu kirli emellerinizi yerine getirmek için Kayseri’nin gurur kaynağı olan, marka değeri olan Kayserispor’un üzerinden çekin. Çekin ki kulübün sevgisi sınırlarımızı aşmışken yaya yolda kalmasın, çekin ki gizli kapaklı işler dönmesin ve herkesin bildiği inandığı şeffaflık hâkim olsun. Şeffaf bir yönetim nasıl olur öğrenmek istiyorsanız, rahmetli Niyazi Bahçecioğlu'nun yönetimine bakın! Bu arada sizin kişisel kavganız bizi ilgilendirmiyor ama ortada bir Kamu kuruluşu varsa, ortada koskoca şehrin bir marka değeri varsa, ortada tüyü bitmedik yetimin hakkı olan bir kurum varsa bizi ilgilendiriyor bunu hiçbir zaman unutmayın” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ALİ ÇAMLI: TALİHSİZ VE SİYASİ ALGI İÇEREN AÇIKLAMA

Başkan Feyzullah Keskin’in açıklamasına cevaben Kayserispor Başkan Ali Çamlı, “CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin’in yaptığı talihsiz ve siyasi algı içeren açıklamalarından dolayı açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir. Kayserispor, Kayseri’mizin en büyük markasıdır ve bu kulüp üzerinden siyasi bir hesaplaşmaya girilmesine asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Kayserispor kendi içerisinde geçmiş yönetim ile alakalı tartışmaların elbette bir tarafı olabilir ancak bunu genel siyasete bağlamak Kayserispor’u hiç tanımamanın bir göstergesidir. Kayserispor ile alakalı kafasında soru işareti bulunan kişi ya da kurumların bizlere bir telefon kadar uzak olduklarını kendilerine çok iyi bildikleri halde tekraren hatırlatmak isterim. Şeffaf bir sunum isterlerse bunu bir siyasi malzeme yapma gayreti ile değil, makul şartlarda istemeleri gerekir. Kayserispor’umuzun hiçbir problemi ile zerre ilgilenmeyip, daha doğru bir ifade ile kenarda durup ortada bulunma gayreti ile siyaset yapma geleneğini sürdüren hiçbir yapıya ya da oluşuma müsaade etmeyeceğimizin altını çiziyor, saygılarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.