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  • CHP il binası yakınlarında yaşanan patlama ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı 

CHP il binası yakınlarında yaşanan patlama ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı 

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının bulunduğu sokakta yer alan çöp konteynerında arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Olay ile ilgili emniyet görevlilerinin incelemeleri sonucunda çöp konteynerinin içinde telefon, telefon kabloları, şarj cihazları ve küçük alüminyum tüpler bulundu. Konuyla ilgili Suriye uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

CHP il binası yakınlarında yaşanan patlama ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı 

Bugün saat 14.00 civarında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının bulunduğu sokakta yer alan çöp konteynerında arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Patlamanın ardından çıkan yangına çevrede bulunan vatandaşlar müdahale ederek alevleri söndürdü. 
Olay ile ilgili emniyet görevlilerinin incelemeleri sonucunda çöp konteynerinin içinde telefon, telefon kabloları, şarj cihazları ve küçük alüminyum tüpler bulundu. Konuyla ilgili Suriye uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi

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