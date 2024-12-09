Başkan Büyükkılıç'tan başsağlığı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan ve Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de aralarında olduğu 6 asker için Türk milletine ve şehit ailelerine başsağlığı diledi. Başkan Büyükkılıç, '6 şehidimiz var. Her birine Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun' dedi.

Başkan Büyükkılıç'tan başsağlığı mesajı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan ve Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli’nin de aralarında olduğu 6 asker için Türk milletine ve şehit ailelerine başsağlığı diledi. Başkan Büyükkılıç, “6 şehidimiz var. Her birine Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısı öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu’na ait helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı diledi. Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli’nin de şehit olduğunu kaydederek, “Bugün maalesef acı bir haberle karşılaştık. 6 şehidimiz var. Her birine Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine ve milletimize Mevla’m sabırlar versin. Şehitlerimizden biri de Pınarbaşı’mızdan Çukuryurt köyümüzden İsa Baydilli Tuğgeneralimiz” dedi.

Büyükkılıç, meclis üyeleri ve meclisi takip edenlerden de şehitlere Fatiha okunmasını rica etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

CHP İl Başkanlığı önündeki patlama iddiası: Çöpteki batarya patlamış
CHP İl Başkanlığı önündeki patlama iddiası: Çöpteki batarya patlamış
Kayseri'deki Suriyelilerden özgürlük kutlaması
Kayseri'deki Suriyelilerden özgürlük kutlaması
İYİ Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu belirlendi
İYİ Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu belirlendi
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'Ailem: En Değerli Hazinem' Roman Yarışması
Türkiye Diyanet Vakfı’ndan “Ailem: En Değerli Hazinem” Roman Yarışması
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Suriye Halkına Destek Mesajı
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden Suriye Halkına Destek Mesajı
Üzerlik ve sarı kantarondan led ışığı
Üzerlik ve sarı kantarondan led ışığı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!