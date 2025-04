CHP Kayseri İl Başkanlığı: “Sizleri tartışma yaratmak yerine çözüm üretmeye davet ediyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Aşkın Genç’in Sarız Yeşilkent ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın’ın Genç’e yönelik açıklamasına ilişkin kamuoyu duyurusu yayımladı.

‘MİLLETVEKİLİMİZ BAYRAMDA SAHA ÇALIŞMASINDA VATANDAŞLARIN TALEBİNİ DİLE GETİRMİŞTİR’

Milletvekili Genç’in Sarız Yeşilkent sorununu Bayram günü yaptığı saha çalışmasında vatandaşlar tarafından kendisine dile getirildiğini ve böylelikle sorunu meclis gündemine taşıdığı belirtilerek, “Milletvekilimiz Sayın Aşkın Genç’in, Sarız’ın Yeşilkent Mahallesi’nde, Kahramanmaraş-Kayseri yoluna bağlanan köy yolunun kesişim noktasında yaşanan can güvenliği sorununu TBMM Genel Kurulu’nda dile getirmesi, belli ki bazılarını rahatsız etmiş. Bu haklı talebin muhatabı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yapılan çağrıyı, iktidar partisinin koltuk değneği haline gelmiş siyasi partinin siyasi polemik konusu hâline getirme çabalarını üzüntüyle karşılıyoruz.Milletvekilimiz, başka illerde yaşayan Cumhur ittifakı milletvekilleri aksine Kayseri’de yaşayan bir milletvekili olarak Bayram günü yapmış olduğu saha çalışmalarında, Yeşilkent’te yaşayan yurttaşlarımızın uzun süredir dile getirdiği için edindiği, insan hayatını doğrudan ilgilendiren bu konuya dikkat çekmiştir. Bu sorun, partiler üstü meseledir ve görevi gereği bu sorunu Meclis gündemine taşıması son derece doğaldır. Ancak ne yazık ki bu samimi çağrı, MHP İl Başkanı tarafından mesnetsiz ithamlarla gölgelenmeye çalışılmıştır” denildi.

‘ÇÖZÜM ÜRETMEK YERİNE SARIZ BELEDİYESİ’Nİ HEDEF ALMAK SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA BAĞDAŞMAZ’

Yapılan açıklamada, “Kaldı ki; söz konusu yol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan bir devlet karayoludur. Belediye hizmet alanı dışında kalan bu noktada yapılacak düzenlemeler, merkezi idarenin sorumluluğundadır. Hal böyleyken, çözüm üretmek yerine Sarız Belediyesi’ni hedef almak, ne kamu vicdanıyla ne de sorumluluk anlayışıyla bağdaşmaz.

Sarız Belediye Başkanımız, bir yıl önce vatandaşlarımızın teveccühüyle göreve gelmiştir. Mevcut sorunlar, yıllardır biriken ve geçmiş dönemin ihmalleriyle büyüyen sorunlardır. Yeni belediye yönetimimiz, 31 Mart zaferinden bu yana gece gündüz demeden Sarız için çalışmakta; ilçemizin kronikleşmiş sorunlarını bir bir çözmektedir. Yapılan karalamalar bu emeği gölgeleyemez.Ve açıkça söyleyelim: Sayın Başkan, Sarız halkı artık sizden, partinizden bir şey beklemediğini, makam odasında Belediye Başkanının dövülmemesini, kişisel ve rantsal kavgaları Sarız ilçesinde istemediğini, 31 Mart’ta, sandıkta ciddi bir oy farkıyla partinizi sandığa gömerek göstermiş, Sarız Belediyesi’nin yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir. Çünkü halkımız söz değil, çözüm istiyor. Çünkü Sarız halkı huzursuzluk değil huzur istiyor. Çünkü Sarız mafyalaşmış bir yönetim değil, şeffaf ve halkçı sosyal bir yönetim istiyor ki bu istekleri Sarız’ın Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ile karşılık buldu. Belli ki Sarız’a hizmet gelmesini istemiyorsunuz. Ama biz not ediyoruz, iktidara geldiğimizde ilk çözeceğimiz meselelerden biri de bu can güvenliği sorunu olacaktır.

Bu kafayla, bu tehdit diliyle, bu kavga diliyle, bu iftira diliyle gitmeye devam ederseniz, bir sonraki seçimde hizmet yerine vatandaşı suçlama diliyle yürüttüğünüz seçim çalışmalarında, Pınarbaşı ve Sarız’ı kaybettiğiniz gibi, elinizde kalan belediyeleri de kaybedeceksiniz. Çünkü halkın sabrı taştı, millet artık boş laf değil, gerçek hizmet görmek istiyor. Millet hepinizden büyüktür ve millet her zaman kazanacaktır” denildi.

‘VERİLEN SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Son olarak Sarız için verilen sözlerin takipçisi olacaklarını bildirerek şu ifadelere yer verildi: “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimsesizlerin kimsesi olmuş bir parti olarak vatandaşımızın talebini iletmeye, çözüm yollarını aramaya devam edeceğiz. Tüm Kayserili hemşerilerimizin yanında olacağız. Sizleri, Tartışma yaratmak yerine çözüm üretmeye davet ediyoruz. Sizleri, Pınarbaşı ’ya ve Sarız’a üvey evlat muamelesi yapan ve kasıtlı olarak bölgeye hizmet götürmeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne tavır almaya ve bölge halkına verilen sözleri takibe davet ediyoruz. Sizlerin, ortağınız siyasi partinin Pınarbaşı ve Sarız için verdiği sözleri, biz biliyor takip ediyoruz. Bu sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Belediyemiz de parti ayırt etmeksizin çalışmalarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam etmektedir, devam da edecektir.”