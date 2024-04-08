CHP'li Akkışla Belediye Başkanı'ndan Ak Partililere kısıtlama iddiası
Akkışla eski Belediye Başkanı Ayhan Arslan, yeni belediye başkanının göreve başlamasıyla sandıkta AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen vatandaşların evinin önünden çöp konteynerlarının toplatılmasının talimatını verildiğini iddia etti.
Türkiye, 31 Mart 2024’te Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına gitti. Akkışla’da ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Mustafa Dursun belediye başkanı olarak seçildi.
Eski belediye başkanı Ayhan Arslan’dan şok bir iddia geldi. Arslan, “AK Parti’ye oy verenler yandı. Kendini belediye başkanı ilan eden eş başkan Mehmet arslan ilk talimatları verdi. AK Parti’ye oy verenlerin kapılarından çöp konteynerleri toplamakla başladı. Sakın AK Parti’ye oy verdiğinizi söylemeyin” ifadelerini kullandı.