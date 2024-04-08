Kayseri'de dolu kazalara sebep oldu, karayolu ulaşıma kapandı
Kayseri'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Malatya karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kayseri’de etkili olan dolu yağışı nedeniyle trafik kazaları meydana gelirken, Malatya karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kayseri-Malatya karayolu Emegil mevkiinde yaklaşık 1 kilometrelik bölümde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 santim yağan dolu nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, trafik Malatya istikametine bir süre kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol ulaşıma yeniden açılırken, emniyet ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.