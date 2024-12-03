CHP'li Aşkın Genç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün fahiş kira artışını TBMM'ye taşıdı
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı yüzde 900'e varan kira artışlarını TBMM gündemine taşıdı. Genç, yaptığı açıklamada, bu astronomik artışların sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını ve vakıf kültürünün temel prensiplerine tamamen aykırı olduğunu vurguladı.
Genç, kira artışlarının, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını derinleştirerek, sosyal adaleti zedelediğine dikkat çekti. "Sosyal devlet anlayışı, piyasayı dengelemeyi ve vatandaşların temel haklarına erişimini sağlamayı gerektirir. Ancak şu anda uygulanan kira artışları, bu anlayışa tamamen ters düşüyor ve halkın yaşam standardını ciddi şekilde tehdit ediyor" dedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kira artışları ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatılması gerektiğini belirten Aşkın Genç, artışların durdurulması ve adil bir kira düzenlemesinin yapılması çağrısında bulundu.