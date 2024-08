CHP'li Çalıksoy, Cami parselinin imar tadilatıyla akaryakıt istasyonuna çevrildiğini iddia etti

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı gündemine gelen konulara dikkat çeken Çalıksoy, ‘Biz halk adına çalışalım derken, AKP zihniyeti yine rant için çalışıyor. Buldukları her fırsatı rant olarak görüyorlar ve şehirlerin geleceğini yok ediyorlar’ dedi.

AKP zihniyeti yangından mal kaçırır gibi her yeri halka değil, ranta açıyor! Her yer beton ve rant yığınlarıyla doldu

Kayseri’de artık nefes alınamaz bir durumun olduğunu her yerde betona dair işlerin yükseldiğini kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda CHP Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, ‘Meclis’te Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 13854 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında cami alanı olarak planlı olup, söz konusu alanın akaryakıt istasyonu, taşınmazın doğusundaki park alanının bir kısmının cami alanı ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu görüşüldü. Ne yazık ki sürekli aynı tablo. Burada da aynı senaryo hayata geçiriliyor. Ambar bölgesinde bulunan ve ilimize gelen misafirlerin de karşılandığı Zabıta Noktası olarak da bilinen alan da rant açılıyor. Burada da camii alanı olarak ayrılan bir parsel, imar tadilatı yapılarak AKP tarafından akaryakıt istasyonuna çevrilmiştir. AKP zihniyeti yangından mal kaçırır gibi her yeri halka değil, ranta açıyor. Bu plan tadilatlarıyla ne yazık ki halkımızın nefes alacağı sosyal alanlar, ortak alanlar yok ediliyor. Deprem felaketini yaşadığımız günlerde bu konunun ciddiyetini gördük. İnsanlar betonların arasında kaçacak yer bulamadı. Her yer beton ve rant yığınlarıyla doldu’ diye konuştu. AKP zihniyetinin rant planlarıyla halka açılması gereken alanları ranta açmaya devam ettiğini dile getiren Çalıksoy, ‘Halkın alanlarından, yeşil alanlardan artık elinizi çekin’ çağrısı yaptı.

Artık yeter! Şehirde sata sata halka nefes alacak yer bırakmadınız!

Meclis gündemine getirilen sağlık tesisi olarak ayrılmış alanın yine imar tadilatıyla özel sağlık tesisine çevrilmesine de tepki gösteren CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, ‘Ne yazık ki AKP her alanı paralı hale getirmenin derdinde. Bizler eğitim, sağlık gibi hizmetlerin Devlet tarafınsan sosyal Devlet gereği ücretsiz olarak sunulması gerektiğini savunurken, AKP aksi yönde icraatlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Biz sağlık hizmetinin halka ücretsiz sunulması gerektiğini ve aynı zamanda mevcut sağlık tesislerinin yetersiz kaldığını ifade ederken, AKP zihniyet sağlık tesisi için ayrılan alanları da özele çevirmeye devam ediyor. Daha önce okul alanlarının da yine özel ticaret alanlarına çevrildiğini sıkça gördük, yaşadık. Artık yeter diyoruz. Bu kadar da olmaz. Şehirde sata sata halka nefes alacak yer bırakmadınız’ dedi.

Kamu adına hukuk mücadelesi başlatacağız!

Bu konuda gerekli mücadeleyi her alanda vereceğini ifade eden CHP’li Çalıksoy, kamu adına hukuk mücadelesi başlatacağını söyledi. Çalıksoy, ‘Hukuk nezdinde bu alanların rantçılarda değil, halkta kalması için mücadele vereceğim. Gerekli zeminde, hukuk nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağım. Halkın, şehrin geleceğini korumak, bizden sonraki nesillere sağlıklı ve huzurlu bir şehir bırakmak için üzerimize düşeni yapacağız’ diye konuştu.