CHP'li Genç: 'Barınma hakkı lüks değil, temel bir ihtiyaçtır'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2021 yılında Erciyes Üniversitesi'nde 140 milyon TL bütçe ile yapımına başlanan 5 bin kişilik KYK yurdunu gündeme getirdi. 2023 yılında tamamlanacağı vaat edilmesine rağmen halen inşaatı devam eden Erciyes Üniversitesi'ndeki KYK yurdu için inşaatın aylardır terk edildiğini ifade eden Genç, “İnşaatın yalnızca yüzde 20'si yapılmış, geri kalan kısmı ise aylardır terk edilmiş durumda. Her yıl öğrencilerimiz barınma kriziyle mücadele ederken, bugün ortada ne bir çatı var ne de bir çözüm. Bu ihmalkarlığın bir an önce giderilmesini ve bu projenin derhal tamamlanmasını talep ediyoruz. Seçim bölgem Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi Kampüsü'nde 140 milyon TL bütçe ayrılarak 2021 yılında temeli atılan 5 bin kişilik KYK öğrenci yurdu, 2023 yılında tamamlanacağı vaadiyle başlatılmıştı. Ancak 2025 yılına geldiğimiz halde, bu proje hâlâ tamamlanamadı” dedi.

Öte yandan, barınma hakkının lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Genç, şunları söyledi: “Eğitim hayatına odaklanması gereken gençlerimiz, bir yurt odası bulabilmek için çırpınıyor. Buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sesleniyorum: Barınma hakkı lüks değil, temel bir ihtiyaçtır. Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Gençlerimizin barınma hakkını ve geleceğini daha fazla geciktirmeden güvence altına alın. Bu ihmalkarlığın bir an önce giderilmesini ve bu projenin derhal tamamlanmasını talep ediyoruz.”