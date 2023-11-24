CHP’li Özer, “Kayseri’ye bu mu layık”

Kayseri 11,5 milyar lira ayırıyor bütçe olarak. Nüfus 1 milyon 450 bin. Kişi başına düşen belediye bütçesi ise 7 bin 930 lira. Eskişehir farklı bir partinin yönettiği bir şehir. Bu kadar oy rekoru kırılan Kayseri’ye bu mu layık” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 30 gündem maddesi karara bağlanırken belediyelerin 2024 yılı bütçeleri de belli oldu. Meclis toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, “Yaklaşık 2 aydır herkes billboardlar da görüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi şu anda 2024 yılı bütçesi 7.3 milyar lira. Bizden çok az görünüyor. Nüfusu 800 bin. Trabzon Büyükşehir Belediyesi kişi başı belediye bütçesi 9 bin 125 lira. Eskişehir Büyükşehir Belediye bütçesi 8.86 milyar lira. Nüfusu 886 bin. Kişi başı ayrılan pay 10 bin lira. Kayseri’de kişi başı Büyükşehir Belediyesi’nden ayrılan pay Trabzon, Balıkesir ve Eskişehir’in altındadır. Kayseri 11,5 milyar lira ayırıyor bütçe olarak. Nüfus 1 milyon 450 bin. Kişi başına düşen belediye bütçesi ise 7 bin 930 lira. Eskişehir farklı bir partinin yönettiği bir şehir. Kayseri her yıl rekor kırar, seçimde muhteşem oylar çıkarır. Eskişehir 10 bin Kayseri 7 bin 930 lira ayırıyor. İşte bu gerçeği sorgulamadığımız için yıllarca geri kaldık. Otobanımız yok, havaalanımız yapılacak. Hiçbir şeyin yapıldığı yok, yapılacağı da yok. Havaalanı açılacak, guru duyuyoruz. Köy çocuğu olduğum için söylüyorum havaalanın eski hali köy garajı. Burada dikkat çekmek istediğim şu; Bir ülkeyi yıllarca yöneten bir partinin belediyesi ve yıllarca oy rekorları kırıyor. Bu kadar oy rekoru kırılan bir şehre bu mu layık. Eskişehir’in 2 bin lira altı mı? Eskişehir nasıl alıyor bu 10 bin lirayı da Kayseri nasıl 8 bin liradan kalıyor. Eğer belediye bütçesinden bahsedilecekse öyle billboardlara yüzde 63 falan yazmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.